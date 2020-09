Sara Croce si fa un selfie in guepiere. Emozioni proibite

La Bonas di Avanti un Altro come una Barbie vietata ai minori

"Sconsiglio la visione ai cardiopatici" scrive uno dei 750 mila followers della soubrette 22 enne, star del programma Mediaset condotto da Paolo Bonolis. Si scherza ma non troppo. Chi la segue è abituato a 'spiare' il fisico mozzafiato di Sara.

Ma l'ultimo selfie postato sulla time line è decisamente fuori serie. Viso angelico e corpo indiavolato, in guepiere pece, con il reggisano push up e il busto in garza trasparente. Emozioni proibite, qualcuno commenta. Lei mette un cuore nero e ci mette uno sguardo severo. "Lasciate ogni speranza, o voi che entrate..."

