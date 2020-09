Sara Croce sex symbol caprese dell'estate

Lei sarebbe strepitosa anche con uno straccio addosso, se poi indossa costumi sexy come ha fatto per l'estate intera, la concorrenza fa fatica ad imporsi. Sara Croce, Bonas 22enne del popolare programma di Bonolis Avanti un Altro, si impone non solo come corpo statuario dell'estate ma come sex symbol di Capri, dove ha trascorso gran parte delle sue ferie insieme al fidanzato Gianmarco Fiory, giovane virgulto locale e portiere del Gozzano con promettente futuro.

L'ultimo scatto postata da Sara su Instagram è da corona di allori. Lei, un costume bianco che fascia e lascia intravedere, elegante e fiera, bella come una dea dei Faraglioni.

