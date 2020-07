Sara Croce in costume mozzafiato appanna il panorama di Isola Bella

Le Sirene, in una delle ipotesi interpretative del poema di Omero, vivevano su un isola tra Scilla e Cariddi, nello stretto di Messina. Ulisse scampò all'irresistibile canto di seduzione solo facendosi legare all'albero della sua nave, riempite di cera le orecchie dei suoi compagni. Poche miglia più a sud, davanti all'Isola Bella di Taormina il suggerimento oggi è quello di imitare l'eroe viaggiatore se non si vuole soccombere alla bellezza di Sara Croce, novella sirena capace di sedurre chiunque la guardi. La showgirl 22 enne di Avanti Un Altro prosegue le sue vacanze marine in luoghi paradisiaci e puntualmente riesce a mettere in ombra i panorami naturali con la sua avvenenza. Corpo perfetto e costumi da capogiro. Quello rosso esibito a Taormina rende infinite le splendide gambe di Sara, liberandole l'anca e l'inguine lungo una linea rossa che corre su percorsi proibiti

