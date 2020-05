Sara Croce candida e sexy come una giovane Marilyn

E' qualcosa che ha a che fare conn il candore della bellezza pura, un cocktail misto e inebriante di candore, ingenuità e luminescenza. Un dono innato ma che diventa irresistible se chi lo possiede è capace di valorizzarlo con sagace consapevolezza. La giovanissima Sara Croce ha la fortuna di essere stata baciata da madre natura ma anche ha naturale capacità di esaltare questo dono ricevuto.

Ancora una volta uno scatto della Bonas dello show Mediaset di Bonolis Avanti Un Altro spiazza chi lo guarda, annichilisce: ha una sorta di carica sexy incontenibile ma contenuta in uno sguardo che risveglia istinto di protezione. Malizia e ingenuità come due volti di una stessa bellezza, come fu per la giovane Mailyn Monroe che Sara, certamente in questa immagine, la ricorda e richiama. Giubbotto aperto, nudità perfette ma solo suggerite, un bianco e nero che regala un brivido di malinconia. Ci si innamora ogni volta di lei, come un follower appassionato le scrive

