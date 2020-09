Salopette a nudo per Floriana Messina, denim esplosivo

Stagione che inizia alla grande per Floriana Messina, pin up sempre più popolare sui social, conduttrice tv di successo nel napoletano, mascotte amatissima del tifo napoletano. Sulle onde radiofoniche e televisive del circuito partenopeo CRC per commentare il campionato, Floriana non lascia mai a bocca asciutta i suoi fans. L'ultimo scatto postato su Instagram in salopette jeans e senza reggiseno ha rischiato di scatenare motti di popolo mai visti dai tempi di Masaniello. Rivoluzione sexy quindi e Floriana regina di Napoli (e non solo)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata