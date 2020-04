Rosie Roff, la time line più hot di Instagram

La sua immagine ha fatto la copertina internazionale di riviste come Maxim o FHM. In classifica nella top 100 World's Sexiest Women e Instagram Model 2016 per FHM. E' Rosie Roff, spudoratamente bella, semplicemente spudorata. Inglese, 30 anni, Rosie è stata celebrata in patria e nel mondo intero.

Il suo sex appeal è malizia pura concentrata in un corpo minuto quanto perfetto, 1m e 55cm di altezza ma un capolavoro di proporzione. In qualsiasi rassegna delle donne più sexy della rete lei non manca mai. Scorrere la sua time line è come sfogliare le pagine di un servizio di Play Boy. Con eleganza, si intende.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata