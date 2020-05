Rita Ora, inguine in primo piano (e tattoo da leggere)

Micro bikini, sole, giardino, lockdown e Rita Ora. Questi gli ingredienti del triplice scatto della cantante britannica, da tempo annoiata nel suo lockdown. E allora si balla davanti all'obiettivo dello smartphone, prospettiva dal basso, mini triangolo di stoffa verde come foglia di fico e quindi inguine in primo piano. Cosa leggi? Chiede la popstar. La risposta è in slang e non elegantissima. Poco importa, Rita Ora sul bacino e in bella mostra sfoggia il suo tatuaggio, una frase che recita Al's fair in love and war. Lo spirito dunque è da battaglia, oppure d'amore. O entrambi

