Petto in fuori, Kylie Jenner aspetta una chiamata

"Hai chiamato tu?" scherza Kylie Jenner su Instagram postando una foto in cui spinge in avanti il suo generoso e celebre seno. Due scatti a metà stada tra provocazione e gioco per la miliardaria modella e imprenditrice statunitense e pioggia di commenti in time line proprio mentre l'America intera discute l'annuncio storico piovuto a sorpresa in questo inizio autunno 2020: dopo 17 ininterrotte stagioni di programmazione, l'anno prossimo finirà il reality televisivo Keeping Up With the Kardashians (Al Passo con i Kardashian), celebre e pluripremiato show che ha fatto la fortuna della famiglia.

Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner hanno dato vita a partire dal 2007 ad una delle serie più longeve della televisione d'oltreoceano. Un successo che, insieme all'intraprendenze e bellezza delle signore di famiglia, ha reso tutti milionari. Kylie al via della prima stagione aveva 10 anni, è cresciuta davanti agli occhi del pubblico TV.

