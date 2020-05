Olya Abramovich, sogno sexy di una notte di primavera - VIDEO

Difficile tenere una tigre in casa. Soprattutto se siberiana. La modella russa Olya Abramovich in questa lunga e forzata reclusione casalinga ne ha studiate tante per evadere dalle mura domestiche della sua Russia e volare via. Sogni puntualmente condivisi con i suoi followers, che sono tanti. Un piatto di pasta a Roma, piuttosto che un bagno dal superyacht, un tuffo nel cielo greco o un tramonto in mini bikini sul litorale di Bali. Scatti di archivio questa Venere social ne ha diverse, tutte egualmente conturbanti.

Bella e spiritosa Olya, che nulla ha a che vedere con l'Abramovich magnate del suo paese, inscena un siparietto casalingo dove finge di partire con trolley e abitino bianco parecchio scollato sul seno importante e quindi proietta la prospettiva via telefono su una spiaggia dorata di Bali, dove lei si lascia bagnare dalle onde, languida. "Se non possiamo andare a Bali laciamo che Bali venga da noi" scrive. Il gioco è fatto, semplice, caldo, efficace. Evasione pura

Il Video:

