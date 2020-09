Nicole Thorne, metti una modella di intimo in un paradiso terrestre

Evoluzioni acquatiche per la splendida influencer australiana in vacanza nell'arcipelago delle Whitsundays

"Un paradiso in carne in un paradiso d'acqua". Così scrive uno dei followers di Nicole Thorne commentando la gallery di foto e video postato dalla modella di intimo australiana in vacanza in uno degli arcipelaghi più esclusivi del mondo, quello delle Whitsundays, 74 isole adagiate tra la costa nord-orientale del Queensland e immerse in un verde turchese quasi accecante.

Lei anche rischia di far perdere la vista, tanto che in Australia è una delle modelle di intimo e costumi più apprezzata

