Nick Bateman, è lui l'uomo più figo dei social?

Classe 1986, Nick Bateman può dire di avere coronato il suo sogno di bambino: diventare una tartaruga ninja. A 17 anni era già cintura nera di karate e atleta pluripremiato a livello internazionale. Senza trascurare college e poi università. Impegnato, su tutti i fronti. Poco meno che vent'enne intraprende la carriera di modello, lavorando subito per grandi marchi ad iniziare da Calvin Klein, reclutato da Calvin Klein in persona, che aveva notato il giovane a un evento sportivo.

Dunque campione sportivo, modello di underwear, laureato. Ma non basta. Nick inizia a fare comparsate TV per approdare poi al grande schermo, con all'attivo 3 lungometraggi, l'ultimo al fianco di Dakota Johnson. Ama gli animali, ha partecipato a varie iniziative della PETA, adora i cani ed è un padre premuroso. Nella sua timeline si possono trovare, tra uno scatto e la'ltro del suo corpo statuario, immagini di vita familiare con il piccolo Chase, nato nel 2018, e la moglie Mary. Bello, bravo, buono. In odore di supereroe, come il cognome un pochino evoca

