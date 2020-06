Naike Rivelli e la sua nuda provocazione grazie a Novella 2000

L'importante è provocare. E lei lo fa puntualmente. Naike Rivelli posta una serie di scatti d'autore (lei stessa), sempre di schiena, sempre nuda. Anzi con perizoma tribale e gioiello. L'occasione su Instagram è quello di promuovere la sua intervista esclusiva su Novella2000, che il magazine ha pubblicato corredato di servizio fotografico realizzato dalla stessa Naike. Il titolo è lei: Nuda Provocazione. La figlia di Ornella Muti ringrazia e intanto si esibisce in una nuova performance delle sue celebri 'verticali' che sfidano la gravità.

Sempre in forma, sempre bella, sempre graffiante. Non si smentisce mai (e perchè dovrebbe?) e se volete sapere la verità, non resta che andare in edicola e comprare Novella

