Miss Claudia Ruggeri in rosso hot Victoria's Secret

Intimo prorompente per la soubrette, che non chiede altro

Fiammata calda della Miss di Avanti Un Altro si Instagram. Con il caldo in arrivo Claudia Ruggeri su Instagram vive in biancheria intima, per la gioia dei suoi 860 mila fans. Prima il caffè dolce amaro e corretto al decollete abbondante, poi la mini gallery in lingerie rosso fuoco firmato Victoria's Secret.

Non chiedo nient'altro scrive la provocante e sensuale cognata di Paolo Bonolis, che in una recente intervista aveva rimesso la punteggiatura alla letteratura sua immagine da bomba sexy: mio marito capisce e non è geloso - ha dichiarato la simpatica soubrette - in 'scena' vado con abiti sensuali e esibisco la mia fisicità. Ma spente le luci sono un'altra Claudia. Immagine pubblica a nudo, il privato resta tale

