Miss Claudia al mare e il tanga in tanta grazia scompare

La Ruggeri in vacanza con il marito sfoggia forma e tondità perfette

Claudia Ruggeri inaugura l'estate a Belvedere Marittimo. E mai posto fu più appropriato, da abbinare almeno nel diario di viaggio social della avvenente soubrette. Dopo costume rosso mozzafiato e immagine amorosa con il marito (e cognato di Paolo Bonolis) Marco Bruganelli, arriva lo scatto fatale, colpo di grazia per il folto pubblico di followers e fans della bella Miss di Avanti Un Altro: lei sale le scale e l'inquadratura da dietro la coglie in tutto tondo il suo splendore. Sorriso irresistibile e il costume quasi non si vede. Chi avrà scattato la foto? Del marito si mormora sia geloso della figura sexy televisiva della consorte. Magari il mistero verrà svelato, intanto le ferie promettono bene

