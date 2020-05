Megan Barton Hanson spiega come prendersi cura del lato B

Ci vuole unguento alla pesca. questo suggerisce la modella inglese Megan Barton Hanson per tenere in forma il fondo schiena. Se la ricetta è quella che utilizza lei, si sarebbe portati a crederle. Il sospetto naturalmente è che la sexy influencer, già ragazza birichina del reality Temptation Island, promuova prodotti beauty come vuole il suo mestiere social. La forma del suo lato B è fuori discussione, già pluricelebrato e molto visto in tv e in time line. D'estate comunque ben venga la pesca, a cui "viene sempre voglia di dare un bel morso", come un follower suggerisce.

D'altro canto ogni stagione ha i suoi frutti, e d'estate oltre alle pesche vanno forte i cocomeri. Nessun sinonimo ma certo assonanza per le maschere tonificanti alle angurie da applicare sul seno. Il gioco è fatto

