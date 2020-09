Mathilde Tantot venere nuda in Croazia

Non che sia propriamente una novità, cambia solo la latitudine. Mathilde ha spostato le sue grazie in Croazia, dove si trova in viaggio di piacere e di affari, e fa sfoggio di sè nelle acque adriatiche, quasi sempre à poil , per dirlo alla francese.

Promozione della sua linea di costumi come spesso fa la bellissima imprenditrice franco persiana (con la gemella Pauline), indossandoli poco o nulla. Risultato assicurato

