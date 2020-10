Martina Stella in lingerie nera e giacca rossa. Quanto sei bella Roma!

La bellezza della mia amata Roma, mi sorprende sempre. Specialmente in questi giorni difficili più che mai. Rimaniamo uniti. Cosi scrive su Instagram Martina Stella, a corredo di una serie di scatti con alle spalle il Colosseo e di fronte oltre 478 mila followers in visibilio. L'attrice fresca di riprese del nuovo film Lockdown all'italiana con Ricky Memphis e Ezio Greggio, si mostra generosa in lingerie nero e giacca rossa sbottonata sul decollete. E sorprende sempre il sex appeal di Martina, eterna ragazzina che strega chi la guarda

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata