Martina Luchena in topless, sexy scandalo? Lei: la natura non è mai volgare

di Byron

Su Instagram a seno nudo, schiuma da bagno addossso e un tratto di penna photoshop a coprire il censurabile. Neo 27enne e bellissima. "Metto a nudo la mia anima" scrive a margine la giovane ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La foto è in bianco e nero e lei è appena uscita dalla vasca da bagno. Sfrontata e orgogliosa, nulla da nascondere, nulla di cui vergognarsi. E ci mancherebbe. Soprattuttto per un profilo poco uso a pubblicare immagini hot. La riflessione dell'influencer, classe 1993, vuole essere un messaggio di liberazione. "In quest’immagine scattata per voi ho voluto seguire la Natura e se la Natura non è volgare anche questa foto non lo sarà". Il dibattito è sempre vivo, soprattutto sulla fenomenologia sexy social. Marketing di prodotto e di se stesse. Corpo strumento? Non sempre. E Martina aggiunge: "Penso che il corpo di una donna sia bellissimo, ha tante forme e curve, il corpo di noi donne è potente e dovremmo far sì che questo ci porti ad aiutarci l’una con l’altra...". Il nudo è natura, il nudo è arte. Il corpo della donna mercificato? Tasselli in un dibattito vivo da sempre, tra presunto maschilismo, mercato e vecchio come nuovo femminismo. Laddove molte donne, belle e più o meno note, amano mostrasi svestite e combattono senza contraddizioni per i diritti delle donne. Resta sempre valido il vecchio adagio: il corpo è mio e lo gestisco io

