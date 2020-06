Marika Fruscio aspetta in guepiere la ripresa del campionato

La conduttrice celebre per i suoi spogliarelli attende il Napoli già seminuda (in cucina)

Chissà cosa bolle nella pentola di Marika Fruscio, dopo 3 mesi di lockdown del calcio, lei che per la passione per il pallone si appassiona e si spende sempre con generosità. Durante il fermo e la clausura da pandemia la showgirl e conduttrice TV si è sbizzarrita in mille scatti sexy. Sarà per noia o per gioco ma comunque ha intrattenuto e tenuto svegli i suoi fans.

Ora in attesa del suo amatissimo Napoli che gioca contro l'Inter la semifinale di Coppa Italia il prossimo 13 giugno, Marika gioca in cucina un derby con doppio scatto. Colore contro Bianco e Nero. Soggetto: lei in guepiere iper trasparente, tanto che a coprire l'impresentabile (su Instagram) ha dovuto fare intervento di sfuocatura. Risultato della partita in casa: pare 0 a 0. Palla al centro

