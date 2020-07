Manuela Arcuri stregata dalle acque del Giglio, felice e libera sotto il sole

L'attrice pronta a tornare in tv, su Instragram si mostra in forma perfetta

Una sirena nello specchio smeraldo dell'Isola del Giglio. Naviganti incatenati per resistere alla bellezza ammaliante dell'attrice di Anagni, Venere a cui anche la perla del Salento, Porto Cesareo, ha dedicato una statua. E' pronta a tornare in TV con nuovi progetti, ha recentemente rivelato Manuela Arcuri, che dopo il lockdown si gode in barca il sole toscano e regala ai fans il suo splendore alla luce del sole. "Felicità" scrive lei. Un sentimento da condividere

