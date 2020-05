La prorompente ex di Neymar Soraja Vucelic arrestata per violazione del lockdown

Soraja è certamente una ragazza che non passa inosservata. 33 anni, una sesta abbondante di decollete, la modella croata sarebbe stata tratta agli arresti con un amica mentre visitava un cottage in violazione delle restrizioni da coronavirus. A comunicarlo è stata la stessa polizia montenegrina. Lei smentisce, suggerendo che avrebbe solo avuto una conversazione con gli agenti ma senza nessuna conseguenza.

Questa comunque non sarebbe certo la prima che la procace ex fidanzata di Neymar combina. La scorsa estate finì in piscina con una Lamborghini e sono note in tutti i balcani le scorribande con l'amica modella Elena Dosticc. Già playmate di Playboy la Vucelic durante questo mese di quarantena ha deliziato followers e fans con video e scatti che hanno incendiato la timeline.

