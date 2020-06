La Fiordelisi si fa la messa in piega ma nessuno guarda i capelli

Scatto in mini bikini animalier. La chioma è un dettaglio

IL fotografo Mirko Manzo ha realizzato una serie di scatti che colgono l'ormai affermata modella Antonella Fiordelisi in tutto il suo splendore e forma fisica perfetta. Su Instagram la ex schermitrice posta lo foto e scrive autoironica (e molto conspavole): "Ho impiegato 20 minuti per fare la piega, qualcuno se n'è accorto?". Nessuno, temiamo

