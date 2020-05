La baby modella Delilah Hamlin posa in lingerie sul web, tribudio di like

Lei è di una bellezza imbarazzante ed è l'astro nascente della moda. Delilah Belle Hamlin ha 21 anni ed è figlia d'arte, di mamma Lisa Rinna attrice di soap opera anni 90, papà Harry Hamlin, protagonista di film come Mad Man. Ha già sfilato per marchi di primo piano al fianco di colleghe ormai celebri come le sorelle Hadid, Delilah fa perdere la testa a stilisti, appassionati di moda e followers. Senza troppi misteri, come si può vedere in questi scatti per promuovere la linea di intimo Skims

