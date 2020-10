Kylie Jenner super maggiorata, lo scherzo in photoshop

Non che Kylie normalmente abbia poco seno, anzi. Ma forse proprio per questo la popolarissima modella e imprenditrice americana scherza online con le sue forme e dopo una foto che la ritrae in uno sberluccicante e succinto vestitino non esita a postare uno zoom photoshoppato sul suo décolleté con effetto monstre.

Tradisce la mano che le regge un seno, anche essa gigante. Roba forte. Peachy glam scrive la 23 enne milionaria showgirl, con gioco di parole tra il pesca colore del vestito e il significato in slang della parola, ovvero 'alla grande'. Non c'è che dire...

