Kylie Jenner, sacerdotessa di seduzione

Come davanti alle porte di un tempio egizio, la più giovane del clan Kardashian segue la treccia e si perde nell'ombra

Adagiata come una sacerdotessa egizia, la gamba nuda protesa, l'abitino color carne che si arriccia sull'anca e fa perdere ogni traccia di sè nell'ombra misteriosa e proibita. E' una bellezza scultorea quella di Kylie Jenner nell'ultimo scatto che la giovane modella e imprenditrice posta su Instagram, il seno importante scolpito in ogni dettaglio sotto il sottile tessuto. Ha qualcosa di sacro insieme a molto di profano questa serie di immagini, come un omaggio ad una Dea pagana dell'Amore e della Seduzione.

