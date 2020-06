Kylie Jenner e Stassie Karanikolaou si fanno la festa

E' il compleanno di StassieBaby ma l'occasione è ghiotta per speculare di nuovo sulla relazione tra le due sexy modelle

Kylie Jenner fa appassionati auguri alla sua amica del cuore Stassie Karanikolau con una mini gallery che ritrae in momenti diversi le due inseparabili e bellissime modelle influencer. Amiche fin da fanciulle, compagne di giochi, di sfilate, di viaggi infiniti, di grandi feste e anche recentemente compagne di lockdown (con lunghe giornate di convivenza coatta sexy documentata).

StassieBaby compie 23 anni e Kylie scrive parole appassionate: "sei la più cara di sempre, un vero regalo su questo mondo, adoro ogni momento trascorso con te" e profusione d'amore a piene mani. Commovente il sentimento e ghiotta l'occasione per siti gossip e followers per tornare a speculare, o fantasticare, sulla reale natura delle relazione tra le due dee social (108 milioni di followers la piccola del clan Kardashan, oltre 8 milioni l'amica e coetanea youtuber di origini greche). Di amori etero le due ne hanno avuti tanti e tanto chiacchierati. Mai come l'amicizia tra loro

