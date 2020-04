Kylie Jenner e il siparietto erotico in piscina - VIDEO

172 milioni di fans in visibilio per lo spruzzo d'olio sul seno

Che dire? Non basta chiamarsi Kylie Jenner ed essere la più giovane del sexy clan Kardashan per guadagnare un portfolio di oltre 170 milioni di followers su Instagram. Bisogna avere insomma testa e passione oltre ad un corpo desiderato dalla metà del mondo e invidiato dall'altra metà. La 22 enne modella e imprenditrice poi su Instagram si sbizzarrisce tra la promozione della sua linea di prodotti di bellezza e trovate sexy simpatiche. L'ultimo siparietto studiato insieme all'amica del cuore con cui sta trascorrendo una quarantena d'orata nella sua supervilla di Los Angeles ha segnato teperature altissime nell'erotismo social di questi giorni. In piscina laguidamente adagiata al bordo, mini bikini, sguardo languido a chi osserva ed il gesto abbronzante per il pubblico: a rallentatore lo spray di olio solare schizzato sul seno. GIF a ripetizione. Nulla di censurabile, se non nelle intenzioni

