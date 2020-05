Kim Kardashian, serie infinita di scatti audaci in intimo

La star sempre in mutande e reggiseno, nonostante affermi di voler attenuare la sua immagine di bomba sexy

Niente da fare, è più forte di lei. Natura, direbbe qualcuno, denaro qualcun'altro. Fatto sta che i buoni propositi di Kim Kardashan che voleva attenuare la sua immagine di boma sexy pare siano tornati nel cassetto. Quello della biancheria intima. Lingerie di marca, non c'è dubbio, la sua marca: Skims. Linea che ha portato alla modella e imprenditrice un fiume di denaro ed in pochissimo tempo. Dunque nessuna remora, l'estate è alle porte, i tempi casti possono attendere. Che Gallery in mutande e reggiseno sia, con una serie infinita di scatti

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata