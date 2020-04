Killer Kat, dalla Russia con licenza di uccidere

Di lei si sa pochissimo. Modella di lingerie, russa, molto sexy e molto svestita in rete. Quasi 900 mila followers su Instagram, oltre 35 mila su Twitter dove Killer Kat si spinge ai limiti. Nessuna ipocrisia, Ekaterina è esplicita: voglio fare una doccia, vieni con me?. Oppure: se non dormi che fai? Provocazioni di fianco a foto in cui lei si mostra, disinibita. Intimo, costumi e lei. Un corpo, un sorriso e un mistero. La gioia di vivere e forme che uccidono per la loro audacia, nulla di più. Tanto generosa nel mostrarsi quanto riservata nei dettagli della sua vita e del suo privato. Nessuna indiscrezione, nessuna intervista, nessuna dichiarazione fuori dalle sue timeline. Guardare e non toccare, attenzione a killer Kat.

