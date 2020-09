Justine Mattera in lingerie porpora, sensualità pura

di Byron

"Il problema non è la caduta ma l'atterraggio", scrive Justine Mattera di fianco a uno scatto d'autore che la ritrae in intimo color porpora, sguardo basso e posa ammiccante, con la mano che quasi sfiora l'inguine. Il tag è #FreeFalling e non è dato sapere se la citazione è musicalmente dotta, con riferimento al brano di Tom Petty. And I’m free, free fallin’, cantava il rockman americano. Chissà Justine non giochi, con intelligenza ed ironia, e si prenda gioco degli haters online, quelli che con il poco gusto che sempre accompagna l'ignoranza del bello, confermano il proprio nulla detestando. Tout court. O forse Justine intendeva tutt'altro nel suo messaggio criptico. Ne abbiamo approfittato comunque per elogiare di nuovo lei, che se lo merita, togliendoci anche dalla scarpa un sassolino

