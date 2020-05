Justine diva bianca, casta e nuda

di Byron

E' bellezza pura quella di Justine Mattera, bianca nube senza veli - sia permessa la parafrasi. Così lei si offre in un'immagine su Instagram che frastorna, come è già successo per molte foto della showgirl americana, ma ormai italiana di adozione. E' una composizione di colore, di corpo, di sguardo e di significati che lo scatto suggerisce. Il letto sfatto, come la chioma scompigliata. La calma dopo la tempesta, la castità dopo il peccato. Ed è una preghiera, un'ode alla lucentezza, quella che la sacerdotessa Norma rivolge alla luna che splende: Casta Diva, che inargenti - Queste sacre antiche piante - A noi volgi il bel sembiante - Senza nube e senza vel. E come nell'opera del Bellini, tutti si prostrano a tanta bellezza

