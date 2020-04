Julianne Kissinger, la ragazza del mistero senza veli

Comparsa dal nulla sui social, lei e il suo corpo esplosivo hanno raggiunto prestissimo le vette di Instagram. Di lei per molto tempo si è saputo solo ciò che lei mostrava. Ai followers evidentemente è bastato. Oggi sono oltre 5 milioni e mezzo a seguire la 28 enne californiana, con sangue portoghese e tedesco.

Quell'aria da bambina capricciosa e birichina le ha fatto guadagnare presto l'attenzione di riviste come Sport Illustrated, che le ha dedicato una copertina, o Maxim. Per passione è diventata una potente influencer di intimo, con quello lei predilige apparire, quando ricorda di metterselo. Pubblica e gioca, con malizia audace. 'Vi è mancato il mio seno?', scrive. Eccovi accontentati. 'Non bisogna mai pentirsi di nulla se non delle occasioni perse', con a corredo lei, completamente nuda. Giochi sexy e dollari. La ragazza che ha mantenuto per anni il mistero sulla sua identità ora guadagna fino a 40 mila dollari a post.

Così va il mondo

