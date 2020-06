Izabel Goulart ritrova l'amata estate. Instagram festeggia

Scatti bollenti, raffreddati da un tuffo in piscina per la promessa sposa del portiere del PSG Kevin Trapp

La supermodella Izabel Goulart festeggia l'arrivo dell'estate con un bel tuffo in piscina, rigorosamente in slow motion, lasciando agli oltre 4,5 milioni di followers l'apprezzamento della posa plastica e del corpo disegnato. L'ex angelo di Victoria's Secret è in forma smagliante e lo dimostra in tutti gli ultimi scatti social. Bella come il sole che ama, il cuore della 35enne brasiliana appartiene però al portiere del Paris Saint Germain Kevin Trupp con cui dovrebbe presto convolare a nozze

