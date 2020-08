Izabel Goulart a Mykonos salta alla corda e scolpisce il lato b

Due salti alla corda, con grande agilità, consueto sorriso ammaliante e poi tuffo in piscina. Izabel Goulart prosegue le sue lunghe ferie greche sull'isola di Mykonos ma non manca di tenere in forma il patrimonio che madre natura le ha regalato. Il bikini c'è ma non si vede quasi e l'ex angelo di Victoria's Secret, 35 anni, ha modo di sfoggiare un lato b che offusca il sole mediterraneo

GUARDA IL VIDEO

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata