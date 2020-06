Ines Trocchia semplicemente nuda, social sex symbol

Una statua neoclassica, nudità perfetta, drappo bianco, linee scolpite. Ines Trocchia si guadagna con merito il titolo di sex symbol del mondo social nostrano. Il corpo esibito con cura e con costanza, lei più di altre ha trasformato la sua gallery Instagram in una mostra di erotismo elegante e soft, sempre suggerito, a ogni scatto, a ogni messaggio. Molto svestita, mai volgare, l'influencer napoletana si è fatta notare anche as livello internazionale come bellezza italica, lavorando per brand e campagne d'oltreoceano e oltremanica. "Difficile dimenticarmi" scrive lei consapevole, accompagnando la sua ultima foto conturbante. "Ma accadesse..." è sufficiente buttare l'occhio.

