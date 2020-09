Ines Trocchia apre il suo club, privato e piccante

Promette di trasgredire, e poi lo fa. La regina è nuda, consapevolmente. A Ines Trocchia non è bastato avere duplicato i suoi followers su Instagram in sei mesi, superando il traguardo del milione. Lei, e il suo corpo 'contundente', dopo il sito personale inestrocchia.com, hanno inaugurato il Club, privè che scotta. Only subscribers. Ma gli appassionati non resteranno delusi, basta scorrere la timeline social della splendida influencer per lasciarsi convincere. Dopo Playboy, Maxim e altre copertine di prestigio, Ines prosegue, in escaletion, la mostra di se stessa. E non c'è che dire, anche se nei servizi resi c'è persino il video messaggio personalizzato. Da godersi o regalare

