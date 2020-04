Incorreggibile Abigail, la regina delle curve e il lato b di pizzo

Doppi sensi, slang e immagini esplicite. Torna di prepotenza a guadagnare la ribalta social Abigail Rachford, The Queen of Curves. Vi avevamo raccontato di lei non moto tempo fa descrivendo questa sexy regina: 28 anni, modella celebre e celebrata dopo essere stata una promessa del calcio femminile americano. Grandi occhi blu, curve da capogiro che le hanno fatto guadagnare copertine, fama e titoli di merito. Oltre a un income da 5 milioni di dollari nel 2019.

In periodo di quarantena e pandemia la miss della Pennsylvania si propone con una doppietta ravvicinata, prima in reggiseno inesistente a contenere il suo decollete assai generoso, poi di schiena a tre quarti, con il fondo della bella schiena incurvata coperto da un leggero, leggerissimo pizzo nero. L'effetto è shock. Applaudono i brand che Abigail promuove, tramortiti gli oltre 9 milioni di followers. Lei commenta tra autoironia, orgoglio e doppio senso: amo i grossi panini e non posso mentire

