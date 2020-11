Il ballo di Bella Thorne senza reggiseno sulle note del nuovo singolo

Balla in canotta, senza reggiseno, e maliziosamente tira su il tessuto morbido per provocare e stupire sulle note del suo nuovo brano in uscita Lonely. Gioco riuscito per la splendida Bella Thorne, attrice americana ormai quasi italiana di adozione. La simpatica e smaliziata 23 enne sta girando un film con il suo fidanzato, Benjamin Mascolo, autore e chitarrista dell’ex duo Benji e Fede. Time Up, diretto di Elisa Amoruso (regista del del film su Chiara Ferragni) è storia di due adolescenti, lei studentessa e ragazza modello, lui adoelscente scapestrato e tormentato. Dunque cinema, musica, amore e tanta seduzione

