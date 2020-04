Haylie Noire, l'erotismo alla francese conquista la rete

Scorrendo la time line Instagram colpisce la fresca giovinezza di questa modella francese di intimo ma soprattutto l'omogeneita degli scatti postati. Una goccia sexy che scava la pietra. Ipnotizza. L'esaltazione erotica del piccolo gesto: "ora dello snack", "Faccio una doccia?", "oggi è giornata di bucato", "appena sveglia". Anche le note a margine più che messaggi sono didascalie, abbinate agli sguardi complici della 24 enne ragazza ritratta. Hayne ha creato uno stile, un'immagine. Interni, quasi sempre, da sempre, oggi sublimati dalla costrizione della quarantena. Penombra, sorrisi ammiccanti o broncio transalpino. Poco, pochissimo addosso. Haylie posa per marchi di lingerie come Coulbourne o Petite Cherry Lingerie. Ma i suoi profili sono legati anche a piattaforme come Only For Funs o Patreon, moderne evoluzioni digitali di quello che una volta erano PlayBoy o Hustler, con e commerce collegato. Nudi esibiti, con qualche ambizione di stile. Su Instagram Haylie ha 500 mila followers, in netta crescita, tutti e tutte conquistati dalla banalità eccitante del sex appeal

