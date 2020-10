Giulia De Lellis, il body rosa è una seconda pelle

Sorride solare la bella influencer mentre si lascia fotografare languida nel suo body rosa e calzettoni. Aderenze audaci tanto che l'intimo sembra una seconda pelle, l'effetto è quello di un'ammiccante lolita. E chissà cosa corre nella mente dell'intraprendente Giulia mentre nella sua vita tutto è a una svolta, la sua popolarità in costante crescita come i suo impegni, la nuova rottura con l'eterno fidanzato (e traditore) Andrea Damante e un prossimo trasloco in vista

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata