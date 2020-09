Giulia Calcaterra lancia i suo allenamento estremo. In spaccata e topless

Ventuno giorni per cambiare, o per diventare il tuo cambiamento come recita il claim del nuovo corso di ginnastica e allenamenti online creato e tenuto da Giulia Calcaterra, ex velina e naufraga all'Isola dei famosi, oggi seguitissima influencer e appassionata di fitness e sport estremi.

E allora Be Your Challenge Fit viene lanciato online, in primis sul profilo Instagram della super sexy ventinovenne di Magenta, dal suo corpo mozzafiato, prima ancora che dalla chioma mora che incornicia un viso d'angelo dagli occhi azzurri e le mille lentiggini.

Per lei sempre una nuova sfida, dopo pasracadutismo estremo, snowboard, sandboard, surf, motocross, immersioni subacquee, parapendio, bungee-jumping, free-dive e qualsiasi attività sia una vera botta di adrenalina. La stessa che esplode solo a seguire la sua time line social. Corollario? L'avventura non è mai stata così sexy

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata