Francesca Cipriani, la pupa che aspettando la TV si spoglia online

Secondo fonti tv la registrazione delle nuove puntate de La Pupa e il Secchione sono iniziate in casa Mediaset, con la procace Francesca Cipriani alla conduzione insieme all'attore Andrea Pucci. O comunque tutto sarebbe pronto, anche se la nuova stagione andrà in onda su Italia 1 nel 2021. La simpatica (e maggiorata) bomba sexy non si risparmia pare in scena come online.

E allora dopo il super topless di qualche giorno fa che ha mandato in subbuglio la rete, o almeno l'oltre 1 milione di followers Instagram, Francesca riserva ai fans un minibikini rosa, con azzardo: maliziosa tira gli elastici dello slip liberando parzialmente l'inguine. Giochi proibiti e sorrisi ammiccanti

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata