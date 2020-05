Francesca Brambilla, voglia di scatti inediti hot

La Buena Sorte Mediaset si pubblica in topless e vuole meno censura social

"Ho voglia di scatti inediti", doppia lettura del messaggio di Francesca Brambilla via Instagram. La super sexy Buena Sorte di Paolo Bonolis posta un'immagine dalla carica erotica incontenibile, con salopette calata sotto la vita, seno nudo e poco contenuto tra le braccia. Solo qualche ora prima un'altra immagine in lingerie di pizzo bianco ad alto contenuto sexy.

"Molti di voi mi chiedono di pubblicare foto dei miei shooting esclusivi, ma non sempre instagram consente di farlo" scrive la 28enne bergamasca amatissima sia in tv che sui social. Voglia di meno censura? Dubbio legittimo, volontà benvenuta. "Per accontentare le vostre richieste...ho deciso quindi di iscrivermi sul nuovo social MYM.fans, dove potrete vedere gli scatti più inediti..." Nuova piattaforma, nuove ambizioni e panorami. Con puntiini di sospensioni annessi che fanno ìben sperare i followers, mai sazi dell'avvevenenza della loro pupilla

