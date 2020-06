Floriana nel seno di Napoli, e viceversa

La Messina posta su Instagram 2 scatti da capogiro. Catino in mano su una terrazza dei Quartieri Spagnoli. Il decollete è generoso come il cuore della città

Sempre più immagine manifesto della ricchezza generosa e popolana di Napoli Floriana Messina, la popolare conduttrice TV e modella italo- colombiana che al capoluogo campano ha dedicato il cuore (e anima). Osannata dai tifosi azzurri per il suo tifo sfegatato per la squadra di Gattuso, Floriana diventa Napoli in una composizione piena di riferimenti e spunti. Lei bella e generosa in seno alla città, e viceversa

