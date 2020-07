Floriana Messina, non c'è costume che tenga

Esplosiva su Instagram, elegante e praticamente in topless

A scorrere la time line di Floriana Messina in questo inizio d'estate si matura una certezza: nessun costume può contenere tanta generosità. La fatica dei tessuti è percepibile e dunque l'ultimo capo che la modella italo colombiana promuove online è il segnale della resa: tanto elegante, nero, intero ma spalancato sul seno prorompente. Non si può rinchiudere ciò che la natura (e qualche ritocco, sussurrano i maligni) ha creato per essere libero.

