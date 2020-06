Floriana Messina in campo. Che San Gennaro ci aiuti!

Mercoledì giorno di finalissima Juventus - Napoli, ci si gioca la Coppa Italia e la showgirl Floriana Messina sfodera le coppe da quinta abbondante. Conduttrice TV per lo sport su una TV locale la procace modella è da sempre una sfegatata del Napoli e i tifosi impazziscono per lei. Generosa, come vuola la tradizione partenopea, in passato aveva anche promesso spogliarelli in caso di vittoria. Si aggiunge suspence al match, intanto su Instagram si sposano sacro e profano, foto mozzafiato con invocazione: San gennaro, aiutaci tu

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata