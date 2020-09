Federica Pacela, la doccia sensuale per iniziare la settimana

Provocare, ammiccare, tentare. E' certamente Federica Pacela una delle influencer italiane più hot di Instagram. Qualche post ha sfiorato i limiti del vietato ai minori. I suoi messaggi arrivano forti e chiari tanto che il popolo dei followers non fa che crescere per la 34 enne biellese. Questa settimana Federica l'ha cominciata sotto la doccia, in mini bikini di ordinanza. Mosse e ammiccamenti sono da esperta seduttrice. Booty workoout, scrive lei strizzando l'ochio al doppio senso: booty come bottino ma anche fondo schiena... Raramente i due significati sono stati più vicini, scrive un appassionato fan

GUARDA IL VIDEO

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata