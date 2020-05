Federica Pacela, da Biella con passione, è sexy follia

Niente scrupoli, è un rilancio continuo quello di Federica Pacela, classe 1986, influencer e testimonial di vari brand online. La 43 enne influencer è una cuccagna sexy, corpo esibito, messaggi provocanti e provocatori. Federica in pochi anni ha guadagnato notorietà e sponsor, comparsate TV e oltre 600 mila follwers su Instagram. In time line lei, lei e lei osè. Ragazza immagine, viaggiatrice (quando si poteva) ex air stylist e decisamente disinibita, fino alle soglie della censura social. L'ultima sfida? Vediamo quanto ci mettete ad aggiungere un like a questa foto. Detto fatto e sù la maglietta, con sguardo di beffarda malizia. Bum!

