Fabiana Britto: multa per guida pericolosa

La sexy modella sale in macchina ma dimentica i vestiti a casa

La voglia di fuggire gioca brutti scherzi. Come mettersi al volante dimenticando di vestirsi. In questo caso lo scherzo sexy lo tira Fabiana Britto ai suoi followers, postando una foto d'archivio e da guida pericolosa. La dedica parla di perfezione immortalata per lui. La perfezione è palese mentre il "lui" resta occulto. I fans si chiedono chi sia il fortunato beneficiario di tanta grazia.

Qualcun'altro invece si interroga se l'autocertificazione sia stata compilata dalla modella brasiliana (e residente in Italia) oppure se sia stata multata. La quarantena mette a nudo la personalità, dicono gli psicologi. Quindi nulla da biasimare. Bisogna reggere alla reclusione e trattenere la voglia di fuggire spensierati. Lo si può fare solo in foto

