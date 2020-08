Eva Padlock non è nuda ma nemmeno vestita

"Vieni da me nè nuda nè vestita" disse il Re alla figlia saggia del contadino... Così raccontava la fiaba dei Fratelli Grimm ed Eva Padlock ne segue la traccia, indossando una rete come la giovane fanciulla della favola. E non ci sarebbe da stupirsi se qualche Re finisse per sposare la modella catalana...

